Mual dan Muntah-Muntah, Ratusan Siswa di Surabaya Diduga Keracunan MBG

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan siswa dari berbagai tingkatan sekolah mendadak dilarikan ke Puskesmas dan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak di Dupak, Senin (11/5). Mereka mengeluhkan tidak enak badan setelah mengonsumsi makanan bergizi gratis (MBG).

Kepala Puskesmas Tembok Dukuh Surabaya drg Tyas Pranadani mengatakan menerima laporan dugaan keracunan itu sekitar pukul 09.00 WIB.

Dia mengungkapkan setidaknya ada 200 siswa dari berbagai sekolah yang mengeluh usai menyantap MBG dari satu dapur SPPG yang sama.

"Sejauh ini yang kami dapatkan datanya itu hampir 200 siswa. Jadi, ada yang dibawa ke Rumah Sakit IBI ini mungkin kurang lebih 100-an ya," katanya.

Dia mengatakan gejala yang dialami korban, seperti mual dan pusing. Berdasarkan keterangan guru, keracunan itu diduga dipicu dari masakan daging.

"Kalau dari pantauan kami dan dari laporan dari guru-guru itu, biasanya enggak dikasih daging, hari ini ada daging. Jadi mungkin, ini masih mungkin ya, mungkin dari dagingnya, karena selama ini enggak pernah dikasih daging," katanya.

Namun, untuk penyebab pastinya harus dilakukan sampel uji makanan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) masyarakat.

"Masih belum tahu ya, masih kami cek ulang ya. Sampel sudah kami ambil di lokasi, kemudian masih akan kami cek di BBLK ya, bersama Dinas Kesehatan," jelasnya.