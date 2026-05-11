OGC Perluas Bisnis Hotel di Sydney, Siapkan Properti Premium di Parramatta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - One Global Capital (OGC) memperluas platform perhotelannya melalui brand One Global Resorts (OGR) dengan menambah hotel butik premium di Parramatta, Sydney, Australia.

Properti yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Mei 2026 itu terdiri atas 36 unit apartemen servis premium yang dikurasi secara khusus.

Langkah tersebut menjadi bagian dari ekspansi strategis OGC setelah keberhasilan proyek One Global Resorts Green Square.

Dalam pengembangan terbaru ini, OGR mereposisi sejumlah unit hunian berukuran besar di gedung yang sebelumnya dikenal sebagai SKYE Parramatta.

Properti tersebut menjadi aset perhotelan kedua yang dioperasikan langsung oleh One Global Resorts.

Chairman sekaligus Group CEO One Global Capital Iwan Sunito mengatakan ekspansi ini mencerminkan keyakinan perusahaan terhadap pertumbuhan Parramatta sebagai kawasan strategis di Sydney.

Baca Juga: One Global Capital Sukses Kembalikan Investasi 24 Kali Lipat dari Properti di Sydney

“Parramatta adalah kawasan yang terus berkembang dan menjadi bagian penting dari masa depan Sydney,” ujar Iwan dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).

Dia mengatakan pihaknya sebelumnya telah mengembangkan lebih dari 750 unit apartemen di kawasan tersebut dengan nilai hampir mencapai setengah miliar dolar Australia.