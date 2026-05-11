Cuaca Malang Hari ini, Pagi Gerimis, Siang Sampai Malam Cerah Berawan hingga Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (11/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Wajak. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.