Hadiri Haul KH Wahab Chasbullah, Gibran Bicara Perang Dagang dan Teknologi

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri pengajian umum dalam rangka Haul Ke-55 KH Abd Wahab Chasbullah di Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Minggu (10/5).

Berdasarkan tayangan akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden RI, Gibran tiba mengenakan kemeja putih dipadukan jas abu-abu serta kopiah hitam.

Kedatangan Gibran didampingi sejumlah tokoh, di antaranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum KH M Hasib Wahab Chasbullah, dan Bupati Jombang Warsubi.

Dalam sambutannya, Gibran menyebut KH Abd Wahab Chasbullah merupakan tokoh penggerak yang mewariskan semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, dan komitmen terhadap kemajuan bangsa.

“Makanya tadi Pak Kiai bilang wajib untuk semua santri di sini, bukan hanya santri Tambakberas ya, untuk meneladani Mbah Kiai Wahab. Jadi, santri-santri sebagai generasi penerus wajib meneladani beliau,” kata Gibran.

Menurut dia, Indonesia saat ini membutuhkan generasi muda yang tidak hanya berakhlak mulia dan cinta tanah air, tetapi juga mampu berinovasi serta beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Gibran menilai tantangan global seperti konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim harus dihadapi dengan kesiapan sumber daya manusia yang kuat.

“Bapak ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan disrupsi teknologi. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi,” ujarnya.