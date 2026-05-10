JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hadiri Haul KH Wahab Chasbullah, Gibran Bicara Perang Dagang dan Teknologi

Hadiri Haul KH Wahab Chasbullah, Gibran Bicara Perang Dagang dan Teknologi

Minggu, 10 Mei 2026 – 19:27 WIB
Hadiri Haul KH Wahab Chasbullah, Gibran Bicara Perang Dagang dan Teknologi - JPNN.com Jatim
Tangkapan layar - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (dua kiri) menghadiri acara pengajian umum dalam rangka Haul Ke-55 K.H Abd. Wahab Chasbullah di Yayasan PP Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Minggu (10/5/2026). ANTARA/Youtube Sekretariat Wakil Presiden

jatim.jpnn.com, JOMBANG - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri pengajian umum dalam rangka Haul Ke-55 KH Abd Wahab Chasbullah di Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Minggu (10/5).

Berdasarkan tayangan akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden RI, Gibran tiba mengenakan kemeja putih dipadukan jas abu-abu serta kopiah hitam.

Kedatangan Gibran didampingi sejumlah tokoh, di antaranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum KH M Hasib Wahab Chasbullah, dan Bupati Jombang Warsubi.

Baca Juga:

Dalam sambutannya, Gibran menyebut KH Abd Wahab Chasbullah merupakan tokoh penggerak yang mewariskan semangat persatuan, cinta tanah air, keberanian berpikir maju, dan komitmen terhadap kemajuan bangsa.

“Makanya tadi Pak Kiai bilang wajib untuk semua santri di sini, bukan hanya santri Tambakberas ya, untuk meneladani Mbah Kiai Wahab. Jadi, santri-santri sebagai generasi penerus wajib meneladani beliau,” kata Gibran.

Menurut dia, Indonesia saat ini membutuhkan generasi muda yang tidak hanya berakhlak mulia dan cinta tanah air, tetapi juga mampu berinovasi serta beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Baca Juga:

Gibran menilai tantangan global seperti konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim harus dihadapi dengan kesiapan sumber daya manusia yang kuat.

“Bapak ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan disrupsi teknologi. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi,” ujarnya.

Wapres Gibran menghadiri Haul KH Abd Wahab Chasbullah di Jombang dan meminta santri siap menghadapi disrupsi zaman.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cawapres gibran Gibran Rakabuming Raka Haul KH Wahab Chasbullah perang dagang santri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU