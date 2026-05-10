Hiace Kecelakaan Beruntun di Jalur Bromo Akibat Rem Blong, 9 Orang Terluka

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kecelakaan lalu lintas melibatkan empat kendaraan terjadi di Jalan Raya Bromo, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Sabtu (9/5) sekitar pukul 11.40 WIB.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Probolinggo Aditya Wikrama mengatakan kecelakaan bermula saat sebuah microbus Toyota Hiace bernopol BE-7013-AQ melaju dari arah selatan ke utara di jalur menurun kawasan Bromo.

“Kendaraan diduga hilang kendali (rem blong) lalu bergerak ke kanan masuk jalur berlawanan,” ujar Aditya.

Hiace yang dikemudikan Angga Eka Pragola Pati (39) warga Kabupaten Tabanan, Bali, itu kemudian menabrak mobil Toyota Rush bernopol L-1695-WD yang dikemudikan Mohammad Mahfud (38) warga Surabaya.

Setelah itu, kendaraan tersebut kembali menghantam SUV Renault-Nissan Koleos bernopol D-1785-NH yang dikemudikan Putra Adi (32), warga Kota Bogor, Jawa Barat, sebelum akhirnya menabrak Hiace DK-7049-FK yang dikemudikan Eko Wahudiyanto (31) warga Kota Probolinggo.

Dalam kejadian itu, Hiace BE-7013-AQ membawa tujuh penumpang yang terdiri dari enam warga negara asing (WNA) asal Singapura dan satu WNI.

Akibat kecelakaan tersebut, tiga penumpang mobil Renault mengalami luka ringan dan dirawat di RSUD Ar Rozy.

Adapun enam penumpang Hiace BE-7013-AQ yang mengalami luka ringan menjalani perawatan di Puskesmas Sukapura.