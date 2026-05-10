PET Scan Ciputra Hospital Surabaya Bantu Deteksi Penyebaran Kanker Lebih Akurat

Minggu, 10 Mei 2026 – 16:10 WIB
Ciputra Hospital Surabaya memperkuat layanan penanganan kanker melalui teknologi PET Scan yang mampu mendeteksi penyebaran sel kanker lebih dini dan akurat. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ciputra Hospital Surabaya memperkuat layanan penanganan kanker melalui teknologi PET Scan yang mampu mendeteksi penyebaran sel kanker lebih dini dan akurat.

Teknologi diagnostic imaging tersebut kini digunakan untuk membantu dokter menentukan terapi yang tepat sekaligus memantau efektivitas pengobatan pasien kanker.

Associate Director Ciputra Group Tri Ciputra Harun mengatakan, keberadaan PET Scan membuat proses screening dan pemantauan kanker menjadi lebih optimal dibanding hanya mengandalkan gejala klinis.

“Dengan diagnostic imaging yang bagus, kami bisa screening pasien lebih awal. Jadi, sebelum kanker menyebar ke mana-mana dan menjadi kasus kompleks, penanganan bisa dilakukan lebih cepat,” kata Tri usai grand launching layanan PET Scan di Ciputra Cancer Center, Sabtu (9/5).

Menurutnya, PET Scan tidak hanya digunakan sebelum pasien menjalani terapi kanker, tetapi juga saat dan setelah pengobatan berlangsung.

Pemeriksaan tersebut membantu dokter mengetahui perkembangan penyakit sekaligus mengevaluasi keberhasilan terapi.

“PET Scan dilakukan sebelum treatment, saat treatment, dan setelah treatment. Jadi, kami bisa melihat progres pengobatannya berhasil atau tidak,” ujarnya.

Direktur Ciputra Hospital Surabaya, dr Siska Sindhuatmaja menjelaskan PET Scan dapat menunjukkan apakah kanker masih bersifat lokal atau sudah menyebar ke organ lain seperti paru-paru maupun tulang.

