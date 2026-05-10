Lansia di Tulungagung Diduga Bunuh Diri Setelah Sering Dituduh Mencuri

Minggu, 10 Mei 2026 – 13:32 WIB
Ilustrasi bunuh diri. Foto : Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Seorang lansia berinisial S (64) warga Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung tewas diduga bunuh diri. 

Hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian setempat, penyebab kematian korban diduga karena mengalami tekanan psikologis akibag perundungan di tempatnya bekerja. 

Kasat Reskrim Polres Tulungagung Iptu Andi Wiranata Tamba mengatakan kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi melakukan penyelidikan mendalam, mulai pemeriksaan saksi, analisis rekaman CCTV, hingga gelar perkara.

“Hasil penyelidikan tidak menemukan unsur pembunuhan. Kami justru menemukan indikasi korban mengalami tekanan mental akibat dugaan perundungan,” kata Andi, Sabtu.

Polisi sebelumnya sempat mendalami kemungkinan adanya tindak pembunuhan karena korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar di rumahnya.

Namun, hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya motif pembunuhan seperti penguasaan harta maupun persoalan pribadi lainnya.

Perhiasan yang dikenakan korban dan uang tunai sekitar Rp16 juta juga masih tersimpan utuh.

Selain itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi tidak menunjukkan adanya aktivitas orang asing yang keluar masuk rumah korban pada rentang waktu korban diperkirakan meninggal dunia, yakni sekitar pukul 03.00 WIB hingga 05.00 WIB.

Sumber Antara
