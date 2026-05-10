Resmi Terbentuk, PBPI Kota Madiun Siapkan Program Padel Go to School

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Cabang olahraga Padel akhirnya memiliki kepengurusan resmi di Kota Madiun.

Yoga Adhi Wicaksananto dilantik sebagai Ketua Perkumpulan Besar Padel Indonesia Kota Madiun periode 2026–2030, Jumat (8/5).

Seusai dilantik, Yoga langsung menyiapkan langkah percepatan pengembangan olahraga padel di Kota Pendekar.

Fokus awal yang dibidik ialah mengenalkan sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai olahraga yang tengah naik daun tersebut.

“Jangka pendeknya kami ingin mengenalkan dan mengedukasi padel kepada masyarakat Kota Madiun,” ujar Yoga.

Menurut dia, PBPI Kota Madiun akan merangkul komunitas hingga penggemar padel di wilayah Madiun.

Selain itu, pihaknya juga ingin mengajak atlet asal Madiun yang selama ini membela daerah lain agar ikut membangun ekosistem padel di Kota Pendekar.

“Kalau nanti ada atlet padel yang berdomisili di Madiun, kami ingin mereka ikut berkolaborasi bersama kami,” katanya.