Cuaca Jawa Timur 10 Mei 2026, Pagi Sampai Sore Sejumlah Kawasan Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (10/5).

Paginya Sumenep hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya Banyuwangi gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya Banyuwangi masih gerimis. Beberapa jam kemudian cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan dan berangin.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-24 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.