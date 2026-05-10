Pemkot Surabaya Kebut Pembangunan 8 Rumah Pompa Baru, Target Rampung Oktober 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat pembangunan delapan rumah pompa baru yang ditargetkan selesai sebelum musim hujan 2026. Infrastruktur tersebut disiapkan sebagai upaya mengurangi risiko banjir dan genangan di sejumlah kawasan kota.

Kepala Bidang Drainase Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya Adi Gunita mengatakan delapan rumah pompa itu akan dibangun di beberapa titik rawan genangan.

Adi menjelaskan enam proyek rumah pompa telah menyelesaikan proses lelang, sedangkan dua lokasi lainnya masih dalam tahap tender.

“Yang masih proses ini yang di kawasan Gereja Bethany dan Jalan Panjang Jiwo. Selain itu sudah selesai semua,” kata Adi, Sabtu (9/5).

Menurutnya, pengerjaan fisik rumah pompa akan dimulai pada Mei 2026 dan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang.

“Kami harapkan harus sudah selesai semua sebelum musim hujan datang,” ujarnya.

Pemkot Surabaya menilai keberadaan rumah pompa baru penting untuk mempercepat pembuangan air saat curah hujan tinggi dan meminimalkan genangan di kawasan padat penduduk.

Adi menambahkan spesifikasi pembangunan rumah pompa tahun ini masih menggunakan skema dan standar teknis yang sama seperti proyek tahun sebelumnya.