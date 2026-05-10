Jadi Lokasi Syuting Film Zona Merah, Simak Rekayasa Lalin di Kota Lama Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kawasan Kota Lama Surabaya akan menjadi lokasi syuting film aksi-thriller Zona Merah pada 9–11 Mei 2026.

Selama proses pengambilan gambar, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama kepolisian memberlakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Jembatan Merah Plaza (JMP) dan Jalan Garuda.

Sekretaris Daerah Kota Surabaya Lilik Arijanto mengatakan kegiatan produksi film ini diharapkan memberi dampak positif bagi perekonomian sekaligus promosi kota.

Baca Juga: Satpol PP Surabaya Gagalkan Aksi Curanmor di Kota Lama

“Dengan pembuatan film di sini tentu akan memperkenalkan Kota Surabaya lebih terkenal dan bisa membanggakan masyarakat kami. Tentunya support ini diharapkan bisa mendongkrak ekonomi Kota Surabaya,” kata Lilik, Sabtu (9/5).

Dia juga menyebut antusiasme warga cukup tinggi dengan keterlibatan lebih dari seribu figuran asal Surabaya dalam film tersebut.

“Bahkan didukung dengan banyak kelompok pemuda di Surabaya untuk mendukung film ini,” ujarnya.

Lilik memperkirakan kawasan Kota Lama akan dipadati masyarakat selama proses syuting berlangsung. Karena itu, Pemkot telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas.

“Dengan keterlibatan masyarakat menyaksikan kegiatan itu, tentunya akan menimbulkan keramaian,” jelasnya.