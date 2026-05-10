Diduga Tak Nyaman, JCH Asal Jombang Mencoba Kabur dari Asrama Haji

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang jemaah calon haji (JCH) haji laki-laki berusia sekitar 60 tahun asal Jombang sempat membuat heboh di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, Kamis (7/5) malam setelah diduga mencoba meninggalkan area asrama.

CJH yang tergabung dalam Kloter 62 itu diamankan petugas keamanan bersama rombongan jemaah lainnya tak lama setelah kejadian berlangsung di dalam kompleks asrama haji.

Peristiwa terjadi sesaat setelah para CJH menempati kamar masing-masing. Diduga, CJH tersebut merasa tidak nyaman karena tidak satu kamar dengan istrinya dan sempat menyampaikan keinginan untuk kembali ke rumah.

Ketua Kloter 62 asal Jombang Hasanuddin Joyolampit mengatakan CJH tersebut saat ini telah mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Menur Surabaya.

“Insyaallah ini tadi sudah dibawa ke Rumah Sakit Menur. Di sana saat ini diobservasi dan masih menunggu hasil observasi. Dokter pendamping juga ada di sana,” ujar Hasanuddin.

Menurutnya, ketidaknyamanan JCH mulai muncul saat penempatan kamar di asrama. JCH tersebut kemudian meminta untuk dipulangkan.

“Pertama memang saat masuk ke kamar mungkin tidak nyaman dan tidak mau bergabung dengan teman-temannya, lalu minta pulang saja,” katanya.

Hasanuddin juga membenarkan JCH tersebut menginginkan satu kamar dengan istrinya selama berada di asrama haji.