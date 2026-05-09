Gandeng Kementerian PPPA, Kemendikti Saintek Targetkan Kampus Zona Nol Kekerasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) mempertegas komitmennya dalam memberantas kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Seluruh pimpinan kampus diminta memperkuat pengawasan dan sistem perlindungan agar kampus menjadi ruang aman bagi mahasiswa maupun dosen.

Komitmen tersebut disampaikan Mendikti Saintek Brian Yuliarto saat menghadiri Forum Diskusi Panel MRPTNI di Universitas Negeri Surabaya, Sabtu (9/5).

Dalam forum itu, Brian meminta seluruh rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memperketat pengawasan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang masih menjadi persoalan serius di lingkungan akademik.

Menurutnya, kampus harus kembali menjadi tempat yang sehat dan aman bagi proses belajar serta perkembangan intelektual mahasiswa.

“Kampus harus menjadi ruang yang memberikan rasa aman bagi seluruh civitas academica. Tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan,” ujar Brian.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kemendikti Saintek kini menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam membangun sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di kampus.