Touring ke Bromo, Toyota Veloz Hybrid Buktikan Irit dan Tangguh di Jalur Pegunungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Deretan Toyota Veloz Hybrid berbaris rapi di halaman Auto2000 Jalan Ahmad Yani Surabaya, Sabtu (9/5).

Satu per satu peserta melakukan registrasi sebelum memulai touring menuju kawasan Bromo dalam kegiatan Gathering and Touring Media dan Toyota Owner bertema 'Hybrid EV untuk Semua'.

Sebanyak 21 awak media dan delapan komunitas otomotif dari berbagai daerah di Jawa Timur ikut ambil bagian dalam kegiatan yang digelar Auto2000 Jatim–Bali tersebut.

Touring dimulai dari Surabaya menuju Auto2000 Singosari melalui jalan tol sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan Bromo Hillside.

Rute pegunungan menuju Bromo menjadi ajang untuk menguji performa New Veloz Hybrid EV di berbagai kondisi jalan.

Saat melaju pada kecepatan rendah, kabin mobil terasa lebih senyap karena motor listrik bekerja lebih dominan. Sensasi perpindahan tenaga juga terasa lebih halus tanpa hentakan seperti mobil bermesin konvensional.

Ketika memasuki jalur menanjak dan berkelok menuju Bromo, perpaduan mesin bensin dan motor listrik menghadirkan akselerasi responsif dengan pengendalian yang tetap stabil.

Area Business Head Auto2000 Jatim–Bali Haris Prasetya mengatakan touring tersebut bukan sekadar agenda berkendara bersama. Menurut dia, kegiatan itu juga menjadi upaya mempererat hubungan antara prinsipal, dealer, media, komunitas, hingga konsumen di tengah kondisi ekonomi yang menantang.