2 Jemaah Haji asal Pasuruan dan Malang Meninggal di Arab Saudi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dua jemaah haji asal Embarkasi Surabaya dilaporkan meninggal dunia di Arab Saudi akibat sakit. Dengan demikian, total jemaah haji Embarkasi Surabaya yang wafat di Tanah Suci hingga saat ini menjadi tiga orang.

Dua jemaah yang baru dilaporkan meninggal dunia tersebut ialah Abd Wachid dari Kloter 7 Kabupaten Pasuruan dan Fajar Puja Sasmita dari Kloter 11 Kota Malang.

Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Mohammad As’adul Anam mengatakan seluruh jemaah yang meninggal dunia wafat karena sakit.

“Kami turut berduka cita atas wafatnya jemaah haji asal Embarkasi Surabaya di Tanah Suci. Semoga almarhum dan almarhumah memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata Anam, Sabtu (9/5).

As’adul Anam memastikan pemerintah akan memenuhi seluruh hak jemaah yang meninggal dunia, termasuk pelaksanaan badal haji bagi para jemaah.

“Keluarga juga dipastikan menerima asuransi kematian, meskipun besaran nilainya masih menunggu regulasi resmi,” ujarnya.

Berikut data jemaah haji Embarkasi Surabaya yang meninggal dunia di Tanah Suci:

- Komariyah Dul Tayib, Kloter 8 Kabupaten Pasuruan

- Abd Wachid, Kloter 7 Kabupaten Pasuruan

- Fajar Puja Sasmita, Kloter 11 Kota Malang. (mcr23/jpnn)