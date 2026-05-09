Harga Anjlok, BGN Instruksikan SPPG di Jatim Perbanyak Menu Telur Bantu Peternak

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Badan Gizi Nasional (BGN) merespons aksi protes peternak ayam petelur di Magetan dengan meningkatkan penggunaan menu telur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur telah diminta mengoptimalkan penggunaan telur demi membantu penyerapan hasil produksi peternak lokal.

"Kami telah menginstruksikan seluruh SPPG di Jawa Timur untuk mengoptimalkan penggunaan telur dalam menu MBG sehingga dapat membantu meningkatkan penyerapan telur peternak dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen," kata Nanik di Jakarta, Jumat (8/5).

Langkah tersebut diambil setelah harga telur di tingkat peternak anjlok dalam beberapa waktu terakhir.

Menurut Nanik, berdasarkan koordinasi dengan Satgas MBG Kabupaten Magetan, penggunaan telur dalam menu MBG akan ditingkatkan menjadi tiga kali dalam sepekan. Sebelumnya, menu berbahan telur hanya diberikan dua kali seminggu.

“Program MBG memang dirancang tidak hanya untuk pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal, termasuk peternak ayam petelur," ujarnya.

Dia menambahkan selama ini pasokan telur untuk program MBG di Magetan seluruhnya berasal dari peternak lokal. Karena itu, peningkatan penggunaan telur diharapkan mampu membantu menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Sebelumnya, ratusan peternak ayam petelur di Magetan menggelar aksi damai pada Rabu (6/5).