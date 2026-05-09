50 Tahun Lebih di Jatim, Auto2000 Layani Penjualan 20 Ribu Mobil per Tahun

Sabtu, 09 Mei 2026 – 17:02 WIB
Auto2000 Jawa Timur memperkuat layanan kendaraan hybrid dan listrik Toyota dengan charging station serta teknisi bersertifikat. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Memasuki usia lebih dari 50 tahun, Auto2000? Jawa Timur terus memperkuat layanan bagi pemilik mobil Toyota di wilayahnya.

Sejak berdiri pada 1974, Auto2000 Jatim mengeklaim konsisten menghadirkan kemudahan mulai dari pembelian kendaraan, layanan servis, hingga purna jual.

Area Business Head Auto2000 Jatim-Bali Haris Prasetya mengatakan setiap tahun pihaknya dipercaya melayani penjualan sekitar 20 ribu unit mobil Toyota.

“Kami memiliki line-up mobil lengkap mulai dari Internal Combustion Engine (ICE) hingga kendaraan elektrifikasi. Kami bangga dapat memberikan layanan terbaik kepada AutoFamily,” ujar Haris di Surabaya, Sabtu (9/5).

Cabang tertua Auto2000 di Jawa Timur adalah Auto2000 Waru yang berdiri pada 1974.

Setelah itu hadir Auto2000 Basuki Rahmat dan Auto2000 Malang Sutoyo pada 1976.

Saat ini, jaringan Auto2000 Jatim didukung 37 titik layanan yang terdiri atas 23 cabang, sembilan sales service point, dan lima Body Paint Center.

Selain layanan offline, Auto2000 juga memperkuat layanan digital melalui platform Auto2000 Digiroom?.

