Pelaku Joki UTBK Dipastikan di DO dari Kampus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku komplotan joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang masih berstatus mahasiswa dipastikan akan di keluarkan dari kampus tempatnya menimbah ilmu.

Kepastian ini disampaikan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 Prof Eduart Wolok saat di Universitas Negeri Surabaya, Sabtu (9/5).

Selain pelaku, pengguna atau peserta yang terbukti menggunakan joki akan diblacklist agar tidak bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.

"Peserta itu akan kita blacklist. Kemudian bagi pelaku joki yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif itu bisa saja dikeluarkan dari kampus," kata Prof Eduart kepada wartawan di Gedung Rektorat Unesa, Sabtu (9/5).

Sanksi ini diberlakukan supaya memberikan efek jera agar kejadian tersebut tidak terulang.

Salah satu terungkapnya komplotan perjokian UTBK dari hasil temuan Unesa April lalu. Pihaknya pun mengapresiasi kampus yang berhasil menemukan dan mengungkap.

"Kami memberikan apresiasi ya buat teman-teman di Unesa karena sebagai salah satu pusat UTBK yang menyelenggarakan pelaksanaan UTBK kemarin, itu cukup konsisten untuk mengawal terkait kecurangan yang ditemukan, sehingga saat ini ditemukan adanya kejahatan joki yang terorganisir gitu," jelasnya.

Pihaknya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berkomitmen memberikan sanksi tegas bagi pelaku perjokian.