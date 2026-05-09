JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pelaku Joki UTBK Dipastikan di DO dari Kampus

Pelaku Joki UTBK Dipastikan di DO dari Kampus

Sabtu, 09 Mei 2026 – 16:40 WIB
Pelaku Joki UTBK Dipastikan di DO dari Kampus - JPNN.com Jatim
Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 Prof Eduart Wolok saat di Universitas Negeri Surabaya, Sabtu (9/5). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelaku komplotan joki Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang masih berstatus mahasiswa dipastikan akan di keluarkan dari kampus tempatnya menimbah ilmu.

Kepastian ini disampaikan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026 Prof Eduart Wolok saat di Universitas Negeri Surabaya, Sabtu (9/5).

Selain pelaku, pengguna atau peserta yang terbukti menggunakan joki akan diblacklist agar tidak bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi.

Baca Juga:

"Peserta itu akan kita blacklist. Kemudian bagi pelaku joki yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif itu bisa saja dikeluarkan dari kampus," kata Prof Eduart kepada wartawan di Gedung Rektorat Unesa, Sabtu (9/5).

Sanksi ini diberlakukan supaya memberikan efek jera agar kejadian tersebut tidak terulang.

Salah satu terungkapnya komplotan perjokian UTBK dari hasil temuan Unesa April lalu. Pihaknya pun mengapresiasi kampus yang berhasil menemukan dan mengungkap.

Baca Juga:

"Kami memberikan apresiasi ya buat teman-teman di Unesa karena sebagai salah satu pusat UTBK yang menyelenggarakan pelaksanaan UTBK kemarin, itu cukup konsisten untuk mengawal terkait kecurangan yang ditemukan, sehingga saat ini ditemukan adanya kejahatan joki yang terorganisir gitu," jelasnya.

Pihaknya bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berkomitmen memberikan sanksi tegas bagi pelaku perjokian.

Pelaku joki UTBK 2026 yang masih berstatus mahasiswa dipastikan bakal di-DO. Peserta pengguna joki juga diblacklist dari seleksi kampus
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   joki utbk pelaku joki utbk pelaku joki mahasiswa di DO pelaku joki sanksi pelaku joki utbk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU