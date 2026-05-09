JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Sensus Ekonomi 2026 Bidik 415 Ribu Usaha di Surabaya

Sensus Ekonomi 2026 Bidik 415 Ribu Usaha di Surabaya

Sabtu, 09 Mei 2026 – 15:33 WIB
Sensus Ekonomi 2026 Bidik 415 Ribu Usaha di Surabaya - JPNN.com Jatim
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mulai memetakan kekuatan ekonomi Kota Pahlawan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya mulai memetakan kekuatan ekonomi Kota Pahlawan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Pendataan yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 itu menyasar sekitar 415 ribu unit usaha, mulai dari UMKM, usaha rumahan, hingga perusahaan besar dan sektor ekonomi digital.

Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan potensi ekonomi nonpertanian di Surabaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.

Baca Juga:

Kepala BPS Kota Surabaya Arrief Chandra Setiawan mengatakan pendataan dilakukan secara luas dengan melibatkan sekitar 1.900 petugas lapangan yang akan bekerja hingga Agustus 2026.

“Pendataan tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi juga usaha rumahan, UMKM, hingga sektor ekonomi kreatif dan digital yang terus berkembang di Surabaya,” kata Arrief.

Dalam sensus tersebut, BPS akan mengumpulkan berbagai data mulai identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga kondisi keuangan usaha seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset.

Baca Juga:

Menurut Arrief, data yang dihimpun nantinya akan menjadi pijakan pemerintah dalam membaca arah pertumbuhan ekonomi, menentukan sektor potensial, hingga menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Meski mencakup data usaha dan keuangan, Arrief memastikan seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.

BPS Surabaya mendata 415 ribu usaha dalam Sensus Ekonomi 2026, mulai UMKM hingga ekonomi digital untuk memetakan potensi ekonomi kota
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BPS Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Sensus BPS

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU