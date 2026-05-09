Festival Rujak Uleg 2026 Lebih Spektakuler, Gabungkan Budaya hingga Euforia Sepak Bola

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Festival Rujak Uleg 2026 bakal tampil berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah Kota Surabaya mengemas festival tahunan tersebut menjadi pertunjukan budaya modern dengan memadukan tradisi menguleg rujak, parade kostum kreatif, teatrikal seni, hingga nuansa pesta sepak bola dunia.

Festival yang menjadi bagian rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 itu akan digelar Sabtu (9/5) di Surabaya Expo Center dengan mengusung tema “Rujak Phoria”.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Surabaya Herry Purwadi mengatakan, konsep tahun ini sengaja dibuat lebih atraktif agar pengunjung tidak hanya menikmati kuliner, tetapi juga pengalaman hiburan dan budaya dalam satu panggung besar.

“Tema tahun ini adalah Rujak Phoria, festival rujak yang dikemas untuk menyambut pesta sepak bola dunia. Keunikannya karena selalu menghadirkan tema berbeda setiap tahun dengan mengkolaborasikan seni tradisional, teatrikal, fashion modern, dan unsur sport,” kata Herry, Jumat (8/5).

Dalam festival tersebut, pengunjung akan disuguhi berbagai atraksi mulai dari tradisi menguleg rujak di cobek raksasa, pembagian rujak gratis, parade kostum tematik, penampilan seni budaya, hiburan musik, hingga pesta kembang api.

"Nuansa sepak bola dunia juga akan terasa melalui desain kostum peserta dan atmosfer acara yang dibuat penuh semangat layaknya perayaan olahraga internasional," katanya.

Tak tanggung-tanggung, sebanyak 136 kelompok peserta akan terlibat dalam festival. Masing-masing kelompok terdiri dari empat orang yang tampil dengan konsep kostum kreatif sesuai tema “Rujak Phoria”.



Selain itu, ada pula 132 peserta lomba fashion tematik yang akan meramaikan parade budaya modern tersebut.