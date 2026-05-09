Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Malam Berawan dan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (8/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan

Malamnya cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore cuaca di seluruh kawasan berawan dan berangin.

Malamnya cerah hingga berawan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 5-18 kilometer per jam.