Dinkes Surabaya Siaga Hantavirus, Masyarakat Diimbau Waspada, Gejala Mirip Flu

Sabtu, 09 Mei 2026 – 13:08 WIB
Kepala Dinkes Surabaya dr. Billy Daniel Messakh. ANTARA/HO-Pemkot Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Kesehatan Kota Surabaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus meski hingga kini belum ditemukan kasus positif di Kota Pahlawan.

Kepala Dinkes Surabaya dr Billy Daniel Messakh mengatakan hantavirus bukan penyakit baru karena sudah lama dikenal dalam dunia medis. Virus tersebut ditularkan melalui tikus dan kasusnya cenderung sporadis.

“Hantavirus ini sebenarnya bukan penyakit baru. Sudah lama ada dan penularannya dari tikus. Sampai sekarang di Surabaya juga belum ada kasus yang terbukti positif,” kata Billy, Jumat (8/5).

Dia menjelaskan gejala hantavirus kerap menyerupai flu biasa sehingga masyarakat diminta tetap waspada tanpa panik berlebihan. Menurut dia, langkah terpenting saat ini adalah memperkuat deteksi dini dan menjaga daya tahan tubuh.

Sebagai upaya antisipasi, Dinkes Surabaya mendorong pengaktifan kembali pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk transportasi publik seperti bandara, pelabuhan, dan terminal darat.

Pemeriksaan dilakukan menggunakan alat pemindai suhu elektronik untuk mendeteksi warga dengan kondisi kesehatan tidak normal.

“Kalau ada yang terdeteksi suhu tubuhnya di atas normal, tentu harus segera dipantau atau dilakukan langkah pengawasan lebih lanjut,” ujarnya.

Dinkes juga mengimbau masyarakat kembali menerapkan pola hidup sehat, mulai menjaga pola makan, istirahat cukup, hingga memakai masker saat berada di ruang tertutup atau keramaian.

Sumber Antara
