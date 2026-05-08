Digelar di SBEC, Festival Rujak Uleg 2026 Siapkan 1.600 Slot Motor & 850 Mobil

Jumat, 08 Mei 2026 – 22:05 WIB
Festival Rujak Uleg 2026 di SBEC siap digelar besok, Dishub siapkan 1.600+ slot motor dan 850 mobil, warga diminta tertib dan tidak parkir sembarangan. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733, Pemerintah Kota Surabaya kembali menggelar Festival Rujak Uleg 2026.

Agenda kuliner tahunan ini akan berlangsung pada Sabtu (9/5) pukul 18.00 WIB di Surabaya Expo Center (SBEC), kawasan eks THR-TRS Surabaya.

Festival yang dikenal sebagai 'Rujak Phoria' tersebut diprediksi kembali menarik ribuan pengunjung.

Untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya menyiapkan kantong parkir terpusat di dalam area Surabaya Expo Center (SBEC).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan kapasitas parkir di lokasi sudah disiapkan untuk mengakomodasi lonjakan kendaraan pengunjung.

“Terdapat dua titik parkir utama. Pertama di gedung SBEC yang mampu menampung 800 sepeda motor dan 450 mobil. Kedua di area lapangan belakang dengan kapasitas 855 motor dan 421 mobil,” ujar Trio, Jumat (8/5).

Dengan demikian, total kapasitas parkir yang tersedia mencapai lebih dari 1.600 sepeda motor dan sekitar 850 mobil.

Trio juga mengimbau masyarakat agar tidak memarkir kendaraan di bahu jalan sekitar lokasi acara, seperti Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Tunjungan, dan ruas jalan lainnya di sekitar SBEC. Hal ini untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama festival berlangsung.

