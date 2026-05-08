Motorola Signature Meluncur, Andalkan Kamera Sensor Sony dan Snapdragon 8 Gen 5

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Motorola Indonesia resmi meluncurkan portofolio perangkat terbaru mereka di pasar Indonesia, menghadirkan smartphone premium hingga perangkat audio pintar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen modern.

Produk terbaru tersebut meliputi Motorola Signature, Motorola Edge 70 Fusion, dan Moto Buds Loop yang mulai tersedia sejak 24 April 2026.

Head of Marketing Motorola Indonesia Miranda V Warokka mengatakan peluncuran ini menjadi langkah Motorola dalam memperluas ekosistem perangkat premium dan teknologi pintar di Indonesia.

“Motorola memperluas lini produk sekaligus memperkuat kehadirannya di Indonesia dengan menghadirkan teknologi yang premium dan terhubung secara sempurna,” ujar Miranda, Jumat (8/5).

Motorola Signature hadir sebagai seri flagship terbaru yang mengedepankan kualitas fotografi premium. Smartphone ini dibekali sensor Sony LYTIA 828, dukungan perekaman Dolby Vision, serta chipset Snapdragon 8 Gen 5 dengan kemampuan AI canggih.

Perangkat tersebut juga mengantongi pengakuan DXOMARK Gold Label untuk kualitas kameranya. Dari sisi desain, Motorola Signature mengusung bodi ultra-tipis dengan bingkai aluminium presisi dan material premium yang terinspirasi dari tekstur linen dan twill.

Sementara itu, Motorola Edge 70 Fusion menawarkan desain ultra-tipis dengan ketebalan hanya 5,99 mm dan bobot 159 gram.

“Smartphone ini menjadi perangkat pertama yang menggunakan sensor Sony LYTIA 710 untuk mendukung fotografi low-light,” jelasnya.