Diduga Lupa Matikan Kompor, Gudang di Menganti Surabaya Ludes Terbakar

Jumat, 08 Mei 2026 – 18:00 WIB
Gudang proyek di Surabaya terbakar saat pekerja salat Jumat. Api diduga dipicu kompor yang lupa dimatikan, Jumat (8/5). Foto Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah gudang proyek di Jalan Raya Menganti-Dukuh Gemol I, Kelurahan Jajar Tunggal, Surabaya, ludes terbakar, Jumat siang (8/5).

Api diduga muncul akibat kompor yang lupa dimatikan pekerja saat meninggalkan lokasi untuk salat Jumat.

Kabid Pemadam Kebakaran DPKP Kota Surabaya M Rokhim mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 12.15 WIB.

Saat kejadian, kondisi gudang dalam keadaan kosong karena seluruh pekerja sedang menunaikan ibadah salat Jumat.

“Dugaan sementara penyebab kebakaran karena kelalaian pekerja yang lupa mematikan kompor setelah memasak,” kata Rokhim.

Api dengan cepat membesar dan menghanguskan sebagian bangunan gudang proyek tersebut.

Menurut Rokhim, luas bangunan sekitar 15 x 20 meter, sedangkan area yang terbakar mencapai 5 x 7 meter.

Petugas pemadam kebakaran langsung menerjunkan empat unit mobil damkar ke lokasi kejadian.

