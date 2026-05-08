Geger! Kerangka Manusia Ditemukan di Semak-semak Benowo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga kawasan Sememi Kidul, Kecamatan Benowo, Surabaya digegerkan dengan penemuan mayat yang sudah menjadi tulang belulang di area semak-semak dekat tambak pada Kamis (7/5) malam.

Mayat tanpa identitas itu pertama kali ditemukan seorang pemancing sekitar pukul 18.30 WIB saat hendak memancing di sekitar lokasi.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Surabaya Linda Novanti menyebut laporan resmi diterima pihaknya sekitar pukul 22.56 WIB dari Ketua RW setempat berinisial MTM (45).

Petugas Posko Terpadu Barat BPBD Surabaya kemudian bergerak ke lokasi dan tiba sekitar pukul 23.04 WIB.

“Jenazah ditemukan di area semak-semak di Jalan Sememi Kidul Nomor 1, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo,” ujar Linda, Jumat (8/5).

Menurut dia, identitas korban hingga kini masih belum diketahui sehingga sementara dicatat sebagai Mr X.

Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan setelah menerima laporan, pihaknya menuju lokasi melakukan olah TKP.

“Anggota Polsek Benowo bersama Tim Inafis Polrestabes Surabaya langsung menuju lokasi untuk melakukan olah TKP,” kata Hadi.