JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Epson Buka Pendaftaran Pano Awards 2026, Total Hadiah Rp800 Jutaan

Epson Buka Pendaftaran Pano Awards 2026, Total Hadiah Rp800 Jutaan

Jumat, 08 Mei 2026 – 16:40 WIB
Epson Buka Pendaftaran Pano Awards 2026, Total Hadiah Rp800 Jutaan - JPNN.com Jatim
'Silk of the Sea' karya Cao Thi Ngoc Diem, finalis The Pano Awards Southeast Asia Open Photographer of the Year 2025, yang mengabadikan proses pencucian kain sutra di Phu Yen Vietnam. Foto: Dok. Epson

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson Asia Tenggara resmi membuka pendaftaran ajang Epson International Pano Awards 2026 yang ke-17. Kompetisi fotografi panorama terbesar di dunia itu kembali digelar untuk fotografer profesional maupun amatir dari seluruh dunia.

Sebagai sponsor utama, Epson Asia Tenggara menegaskan komitmennya mendukung para fotografer dan pencerita visual untuk menampilkan keindahan dunia lewat karya panorama.

Tahun ini, ajang tersebut menghadirkan kategori baru bertajuk Aerial untuk kompetisi Terbuka dan Amatir.

Baca Juga:

Kategori tersebut menjadi ruang baru bagi karya fotografi udara berbasis drone yang kini semakin berkembang dalam dunia fotografi panorama.

Selain kategori Aerial, kompetisi juga tetap menghadirkan kategori Alam dan Lanskap, Lingkungan Buatan dan Arsitektur, serta VR/360.

Total hadiah yang diperebutkan pada 2026 mencapai lebih dari US$50.000. Jumlah itu mencakup hadiah uang tunai US$15.000 serta paket produk untuk pemenang kategori utama.

Baca Juga:

Kurator The Epson International Pano Awards David Evans mengatakan fotografer dari seluruh dunia kini sudah bisa mulai mengirimkan karya terbaik mereka.

“Saya juga dapat mengumumkan adanya kategori baru, yaitu Aerial, dalam kompetisi Terbuka dan Amatir,” kata David Evans.

Epson International Pano Awards 2026 resmi dibuka. Kompetisi fotografi panorama dunia ini menawarkan hadiah lebih dari US$50 ribu.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Epson International Pano Awards 2026 kompetisi fotografi panorama lomba foto internasional kategori aerial drone Epson Asia Tenggara The Pano Awards

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU