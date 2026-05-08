Epson Buka Pendaftaran Pano Awards 2026, Total Hadiah Rp800 Jutaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Epson Asia Tenggara resmi membuka pendaftaran ajang Epson International Pano Awards 2026 yang ke-17. Kompetisi fotografi panorama terbesar di dunia itu kembali digelar untuk fotografer profesional maupun amatir dari seluruh dunia.

Sebagai sponsor utama, Epson Asia Tenggara menegaskan komitmennya mendukung para fotografer dan pencerita visual untuk menampilkan keindahan dunia lewat karya panorama.

Tahun ini, ajang tersebut menghadirkan kategori baru bertajuk Aerial untuk kompetisi Terbuka dan Amatir.

Kategori tersebut menjadi ruang baru bagi karya fotografi udara berbasis drone yang kini semakin berkembang dalam dunia fotografi panorama.

Selain kategori Aerial, kompetisi juga tetap menghadirkan kategori Alam dan Lanskap, Lingkungan Buatan dan Arsitektur, serta VR/360.

Total hadiah yang diperebutkan pada 2026 mencapai lebih dari US$50.000. Jumlah itu mencakup hadiah uang tunai US$15.000 serta paket produk untuk pemenang kategori utama.

Kurator The Epson International Pano Awards David Evans mengatakan fotografer dari seluruh dunia kini sudah bisa mulai mengirimkan karya terbaik mereka.

“Saya juga dapat mengumumkan adanya kategori baru, yaitu Aerial, dalam kompetisi Terbuka dan Amatir,” kata David Evans.