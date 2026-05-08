Pengakuan Satuan: Bertahan Jadi Badut Jalanan, Rumah Tangga Justru Hancur

Jumat, 08 Mei 2026 – 16:10 WIB
Di balik aksi brutal Satuan di Mojokerto, tersimpan kisah pahit penjual balon yang terlilit utang, cemburu, dan membawa anaknya jualan di jalanan. Foto: tangkapan layar Instagram Polres Mojokerto.

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Di balik aksi keji yang dilakukan Satuan (43) terhadap istrinya, Sri Wahyuni, dan mertuanya Siti Arofah di Mojokerto, tersimpan kisah panjang tentang tekanan hidup, rasa dikhianati, dan beban ekonomi yang perlahan menggerus kondisi batinnya.

Pria yang sehari-hari bekerja sebagai badut jalanan dan penjual balon keliling itu kini hanya bisa tertunduk lesu di hadapan polisi. Wajahnya tampak letih.

Suaranya pelan saat menceritakan rumah tangga yang menurut pengakuannya sudah lama dilanda konflik.

Selama beberapa tahun terakhir, Satuan berjuang mencari nafkah dengan penghasilan tak menentu. Dari Mojosari hingga Surabaya, dia berkeliling menjual balon sambil membawa anaknya yang masih kecil.

“Kalau anak saya bangun pagi ya saya berangkat pagi, tetapi seringnya sore karena siang jarang orang,” kata Satuan di hadapan Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha, Kamis (7/5).

Di tengah kondisi ekonomi yang terus menekan, Satuan mengaku merasa sendirian menghadapi beban rumah tangga. Dia mengatakan istrinya meminta seluruh kebutuhan dipenuhi sendiri, mulai uang belanja, kebutuhan pribadi, hingga biaya sekolah anak.

“Dia minta uang belanja sendiri, berahi (skincare) sendiri, sekolah sendiri. Tiap hari juga ada paket datang,” ujarnya.

Penghasilan sebagai penjual balon keliling, menurutnya, sering kali tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan itu. Namun, dia tetap bertahan sambil terus membawa anaknya bekerja di jalanan.

