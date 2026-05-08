Cuaca Malang Hari ini, Bakal Cerah Hingga Berawan dan Berangin Selama Seharian

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (8/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siang dan sore cerah di seluruh kawasan.

Malamnya cerah dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Sore dan malam cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.