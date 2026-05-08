JPNN.com Jatim 35 Tahun Berkarya, Yuni Shara Siapkan Konser Megah di Surabaya

Jumat, 08 Mei 2026 – 08:44 WIB
Yuni Shara bakal menggelar 3553 Concert di Surabaya pada 27 Juni 2026. Konser ini menghadirkan Krisdayanti, Cakra Khan, dan Marcello Tahitoe. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penyanyi senior Yuni Shara kembali menyapa penggemarnya lewat konser bertajuk Yuni Shara 3553 Concert yang bakal digelar di Surabaya. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27 Juni 2026 di The Westin Surabaya mulai pukul 19.00 WIB.

Tak sendirian, Yuni Shara juga akan tampil bersama sederet musisi ternama, seperti Krisdayanti, Cakra Khan, dan Marcello Tahitoe. Konser ini menjadi perayaan 35 tahun perjalanan karier Yuni Shara di industri musik Tanah Air.

Perwakilan Premiere Live Production Ibram Putra mengatakan konser tersebut tidak sekadar pertunjukan musik, tetapi juga menghadirkan nostalgia dan kedekatan emosional dengan penonton.

"Surabaya kami pilih karena memiliki antusiasme yang sangat besar terhadap karya-karya Yuni Shara, dan kami ingin menghadirkan pengalaman konser yang hangat, intimate, tetapi tetap megah dan berkelas,” ujar Ibram, Kamis (7/5).

Konser dengan kapasitas lebih dari 2.000 penonton itu bakal membawakan berbagai lagu hits Yuni Shara yang telah dikenal lintas generasi. Selama berkarier, Yuni Shara tercatat telah merilis lebih dari 200 lagu.

Konsep '3553 Concert' dikemas sebagai ruang nostalgia yang membawa penonton mengenang berbagai fase kehidupan melalui lagu-lagu penuh emosi.

Nuansa intim dipadukan dengan aransemen megah di bawah arahan musik Dandy Lasahido.

Pihak penyelenggara menyebut antusiasme publik terhadap konser ini cukup tinggi. Penjualan presale kategori Gold dan Silver bahkan telah ditutup sejak 28 April 2026.

