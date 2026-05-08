Cuaca Jawa Timur 8 Mei 2026, Pagi-Malam Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (8/5).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya masih cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ga ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)