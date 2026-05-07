Pemkot Surabaya Latih Orang Tua Muda Bangun Komunikasi dengan Anak

Kamis, 07 Mei 2026 – 18:00 WIB
Program CERIA 2026 di Surabaya mengajak orang tua muda membangun kedekatan dengan anak lewat dongeng dan komunikasi hangat di rumah. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Suara tawa anak-anak dan semangat para orang tua muda memenuhi Gedung Wanita Candra Kencana Surabaya, Rabu (6/5).

Di tempat itu, Pemerintah Kota Surabaya menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Program CERIA 2026, sebuah ruang belajar yang mengajak orang tua membangun kedekatan dengan anak lewat cara sederhana: bercerita.

Program CERIA atau Cerita Ayah Eri dan Bunda Rini Itu Asyik diinisiasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispursip) Surabaya sebagai upaya memperkuat hubungan keluarga sejak usia dini.

Tahun ini, kegiatan dibagi dalam dua gelombang dengan total sekitar 600 peserta yang mayoritas merupakan orang tua muda.

Bukan sekadar pelatihan mendongeng, peserta juga diajak memahami pentingnya komunikasi hangat dalam keluarga hingga pola pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Bunda Literasi Kota Surabaya Rini Indriyani mengatakan kegiatan mendongeng bisa menjadi cara paling sederhana untuk menciptakan kedekatan emosional antara orang tua dan anak di tengah kesibukan sehari-hari.

“Kadang yang dibutuhkan anak itu bukan hadiah mahal, tetapi waktu bersama orang tuanya. Lewat cerita sederhana saja sebenarnya bonding bisa terbangun,” ujar Rini.

Menurutnya, mendongeng juga membantu anak memperkaya kosakata dan melatih imajinasi sejak dini, bahkan cerita tidak selalu harus berasal dari buku.

