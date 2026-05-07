Rayakan 30 Tahun, Frank & co. Gelar Exhibition Frankly Thats Love di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Frank & co.? melanjutkan rangkaian perayaan ulang tahun ke-30 lewat exhibition bertajuk '30 Years of Real Love: Frankly That’s Love' di Tunjungan Plaza 3.

Pameran imersif tersebut berlangsung pada 7–17 Mei 2026 setelah sebelumnya sukses digelar di Gedung A.A. Maramis, Jakarta.

General Manager Frank & co. Rolly Soesanto mengatakan perjalanan tiga dekade brand tersebut menjadi bukti konsistensi dalam menjaga kepercayaan pelanggan.

“Exhibition ini menjadi bagian penting dari perjalanan kami sebagai living legacy yang terus bergerak membawa semangat inovasi natural diamond,” ujar Rolly.

Mengusung tema 'When You Know, You Know', Frank & co. ingin menghadirkan makna cinta sejati yang bersifat personal, jujur, dan hadir secara naluriah.

Filosofi tersebut juga disandingkan dengan karakter berlian alami yang terbentuk selama miliaran tahun.

“Ketika melihat kualitas dan kejujuran yang asli, Anda akan langsung mengetahuinya tanpa keraguan,” katanya.

Dalam exhibition tersebut, pengunjung diajak menyelami perjalanan berlian mulai dari karbon mentah hingga menjadi perhiasan bernilai tinggi.