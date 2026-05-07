MSJA Bagikan Dividen Rp15 per Saham, Naik Tiga Tahun Beruntun

Kamis, 07 Mei 2026 – 14:09 WIB
jatim.jpnn.com, JAKARTA - MSJA membagikan dividen tunai Rp85,98 miliar atau Rp15 per saham setelah mencatat kinerja positif pada 2025.

PT Multi Spunindo Jaya Tbk? (MSJA) membagikan kabar gembira kepada para investornya.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 30 April 2026, perseroan menyetujui pembagian dividen tunai jumbo sebesar Rp85,98 miliar.

Nilai tersebut setara Rp15 per lembar saham.

Corporate Secretary MSJA Kent Kurniawan Handi mengatakan dividen yang dibagikan mencapai sekitar 90 persen dari laba bersih tahun buku 2025 yang dapat didistribusikan.

Menurut dia, kenaikan dividen menjadi bukti pertumbuhan kinerja perusahaan yang terus positif dalam tiga tahun terakhir.

“Pada 2023 kami membagikan Rp5 per saham, lalu naik menjadi Rp12 pada 2024, dan sekarang Rp15 per saham,” ujar Kent dalam keterangannya, Kamis (7/5).

