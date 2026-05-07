BRI Regional Surabaya Salurkan KUR Rp3,8 Triliun ke Hampir 90 Ribu UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - BRI? Regional Office Surabaya mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp3,839 triliun hingga April 2026.

Dana tersebut disalurkan kepada 89.592 debitur sebagai upaya mendorong pertumbuhan UMKM agar lebih produktif dan berkembang.

Regional Micro Banking Head BRI Region Surabaya Rahadi Kristiyono mengatakan penyaluran KUR didominasi sektor perdagangan, jasa, dan pertanian.

“Ketiga sektor itu mencapai 96,64 persen dari total penyaluran KUR,” ujarnya.

Dia menjelaskan wilayah dengan penyaluran KUR terbesar berada di Kabupaten Lamongan.

Menurut Rahadi, akses pembiayaan yang lebih mudah memberi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas bisnis sekaligus membuka lapangan kerja.

“KUR menjadi bagian dari peran BRI dalam memperkuat ekonomi berbasis UMKM di daerah,” katanya.

Selain penyaluran dana, BRI juga melakukan pemberdayaan dan pendampingan usaha melalui edukasi finansial hingga pelatihan bisnis.