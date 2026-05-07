Sejumlah Kiai Sepuh Datangi Kediaman Rais Aam PBNU, Sepakati Muktamar Awal Agustus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sejumlah kiai sepuh jajaran Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sowan ke kediaman Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, Selasa malam (5/5).

Pertemuan tersebut menjadi momentum konsolidasi sekaligus dukungan terhadap percepatan pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.

Dalam pertemuan itu, para kiai sepuh disebut mendukung penuh langkah Rais Aam agar muktamar segera digelar demi menjaga soliditas organisasi dan keberlanjutan kepemimpinan PBNU.

Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Anwar Iskandar, Afifuddin Muhajir, Aniq Muhammadun, Sadid Jauhari, hingga Muhibbul Aman Aly.

“Pertemuan tadi malam adalah bagian dari musyawarah para kiai sepuh untuk memastikan bahwa muktamar berjalan dengan baik, lancar, dan membawa kemaslahatan bagi jam’iyah,” ujar Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir.

Selain itu, Rais Aam juga disebut telah memanggil Ketua Umum PBNU ke kantor PBNU guna membahas persiapan teknis pelaksanaan muktamar.

Dalam arahannya, Rais Aam meminta seluruh kebutuhan teknis segera dituntaskan agar agenda besar organisasi itu berjalan lancar.

“Rais Aam PBNU meminta agar persiapan teknis segera dituntaskan, sehingga pelaksanaan Muktamar ke-35 NU tidak mengalami hambatan,” tuturnya.