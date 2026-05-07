Indosat Tebar Dividen Rp111 per Saham, Fokus Percepat AI

jatim.jpnn.com, JAKARTA - PT Indosat Tbk (IOH) mengumumkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan yang menunjukkan langkah agresif mempercepat transformasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

President Director and CEO Indosat Vikram Sinha mengatakan perusahaan kini fokus mempercepat eksekusi strategi AI North Star untuk mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

“Fokus kami jelas, mempercepat strategi AI secara disiplin untuk menghadirkan nilai nyata bagi pemegang saham dan masyarakat,” ujar Vikram, Rabu (6/5).

Di tengah tantangan ekonomi sepanjang 2025, Indosat mengeklaim tetap mampu menjaga kinerja positif dan membangun fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Transformasi dilakukan dengan mengembangkan Indosat menjadi AI-native telco melalui integrasi AI di seluruh operasi inti perusahaan.

Langkah itu disebut mampu menghadirkan layanan yang lebih personal, meningkatkan produktivitas, sekaligus mendorong efisiensi.

Tak berhenti di sektor konektivitas, Indosat juga memperluas bisnis menjadi AI TechCo dengan fokus pada sovereign AI, cloud, dan keamanan siber.

Salah satu langkah strategis dilakukan melalui kolaborasi dengan NVIDIA yang diumumkan dalam ajang NVIDIA GTC 2026. Kolaborasi tersebut melahirkan platform Sahabat-AI untuk memperluas akses kecerdasan buatan di Indonesia.