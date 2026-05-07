Menaker Yassierli: Sertifikasi Gratis Jadi Modal Penting Lulusan Magang

jatim.jpnn.com, BOGOR - Menteri Ketenagakerjaan itu Yassierli menyatakan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi lulusan program pemagangan nasional.

Menurutnya, sertifikasi menjadi pengakuan formal atas keterampilan peserta sekaligus memperkuat daya saing di pasar kerja. Pemerintah pun memfasilitasi sertifikasi gratis bagi peserta yang telah menyelesaikan program magang.

“Sertifikasi kompetensi ini kami berikan cuma-cuma. Kami ingin lulusan magang tidak hanya punya pengalaman, tetapi juga bukti formal yang diakui industri,” ujar Yassierli saat meninjau program pemagangan di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, Gunung Puteri, Bogor, Rabu (6/5).

Dia mengungkapkan sebagian peserta magang sudah direkrut menjadi karyawan tetap di perusahaan tempat mereka menjalani pelatihan. Sementara itu, peserta lainnya masih dalam tahap evaluasi.

Yassierli mengatakan perusahaan memiliki standar objektif dalam merekrut sumber daya manusia yang mampu mendukung produktivitas.

“Perusahaan akan merekrut tenaga kerja yang mampu memberikan kontribusi nyata. Manfaatkan masa magang ini untuk menunjukkan kualitas dan kompetensi sebagai profesional,” katanya.

Dia juga mengapresiasi kolaborasi antara pengelola program, peserta, dan perusahaan mitra dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.

“Dengan kombinasi pengalaman kerja lapangan dan sertifikasi kompetensi, pemerintah optimistis kualitas tenaga kerja nasional akan semakin selaras dengan dinamika industri,” ucapnya.