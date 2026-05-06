Suami di Mojokerto Tega Bacok Istri dan Mertua, Satu Tewas

jatim.jpnn.com, MOJOKERTO - Aksi kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Dusun Sumbertempur, Desa Sumbergirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Rabu (6/5).

Seorang pria berinisial S (43) diduga membacok istri dan mertuanya. Akibat kejadian ini, satu orang dilaporkan tewas.

Korban meninggal dunia diketahui bernama Siti Arofah (53), sedangkan satu korban lainnya Sri Wahyuni (36) yang merupakan istri pelaku mengalami luka serius.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Aldhino Prima Wirdhan mengatakan pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan kedua korban.

“Hasil interogasi sementara hubungan keluarga. Suami istri sama menantu. Ya, saat ini yang bersangkutan masih dalam proses pengejaran oleh tim,” ujar Aldhino.

Dia menambahkan, pelaku melarikan diri usai melakukan pembacokan dan saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

“Saat ini masih dalam proses autopsi untuk penyebab kematiannya. Saat ini yang bersangkutan (pelaku) masih dalam proses pengejaran oleh tim,” katanya.

Jenazah korban tewas dievakuasi ke RS Bhayangkara Pusdik Gasum Porong, Kabupaten Sidoarjo, untuk keperluan autopsi. Sementara korban luka berat dirawat di RSUD Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto. (mcr23/jpnn)