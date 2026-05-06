5 Calon Haji Situbondo Batal Berangkat, Ini Penyebabnya

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Jumlah calon haji asal Situbondo berkurang menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Dari semula 998 orang, kini tersisa 993 calon haji untuk musim haji 2026.

Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Situbondo Rif'an Junaidi mengatakan, pengurangan terjadi karena empat calon haji mengundurkan diri akibat sakit dan satu orang meninggal dunia.

"Sampai hari ini jumlah calon haji ada 993 orang, dari semula 998 calon haji. Empat orang calon haji kondisi kesehatannya terganggu dan satu orang lainnya sebelumnya meninggal dunia," ujar Rif'an, Rabu (6/5).

Dia menjelaskan jumlah calon haji bersifat dinamis hingga menjelang keberangkatan. Pengisian kuota yang kosong menjadi kewenangan embarkasi Surabaya.

"Yang punya kewenangan mengisi kekosongan itu adalah Embarkasi Surabaya, bisa diisi oleh calon haji asal Situbondo, bisa juga oleh yang calon haji dari daerah lainnya di Jawa Timur," kata Rif'an.

Rencananya, jamaah calon haji Situbondo akan diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo pada 14 Mei 2026. Mereka terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter), yakni kloter 87, 88, 89, dan 90.

Kloter 88 dan 89 seluruhnya diisi jamaah asal Situbondo. Sementara itu, kloter 87 bergabung dengan jamaah dari Bondowoso dan kloter 90 bersama jamaah asal Jember.

Pemerintah Kabupaten Situbondo menyiapkan 26 unit bus, termasuk cadangan, untuk mengantar jamaah menuju asrama haji di Surabaya. (antara/mcr12/jpnn)