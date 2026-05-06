SIER Bukukan Kinerja Positif, Laba Lampaui Target di Awal 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) mencatat kinerja impresif pada triwulan I 2026 dengan membukukan laba hingga 131 persen dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut dipaparkan dalam sesi monitoring dan evaluasi (monev) yang dipimpin Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi saat kunjungan kerja di Surabaya, 4–5 Mei 2026.

Dalam forum tersebut, SIER juga melaporkan realisasi Perjanjian Penggunaan Tanah Industri (PPTI) yang mencapai Rp70 miliar hingga triwulan I.

“Kami mengapresiasi capaian kinerja SIER yang berjalan sesuai target strategis. Ini menjadi fondasi penting untuk pengembangan kawasan industri modern, terintegrasi, dan ramah lingkungan, yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan masyarakat, khususnya di Jawa Timur,” ujar Yadi, Rabu (6/5).

Selain evaluasi kinerja, Yadi juga meninjau sejumlah fasilitas strategis, seperti Bangunan Pabrik Siap Pakai (BPSP) dan instalasi pengolahan air limbah (wastewater treatment plant/WWTP).

Dia mendorong modernisasi fasilitas BPSP agar lebih efisien dan mampu meningkatkan daya saing kawasan.

Di fasilitas WWTP, Yadi bahkan mencicipi air hasil daur ulang yang telah melalui proses pengolahan.

“Tidak berbau, seperti air mineral pada umumnya. Ini menunjukkan kualitas pengolahan yang baik, apalagi air daur ulang SIER telah memperoleh sertifikat halal,” katanya.