SMAMX Surabaya Raih Sekolah Unggul Nasional, Orkestra Tampil di Hardiknas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - SMA Muhammadiyah 10 Surabaya (SMAMX) menampilkan tim orkestra dalam upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Gedung Negara Grahadi.

Penampilan tersebut bertepatan dengan milad ke-12 sekolah yang mengusung tema 'Merawat Benih-Benih Fitrah Peradaban dengan Rutinitas Baru'.

Kepala SMAMX Salim Bahrisy menyebut capaian tim orkestra menjadi bukti penerapan budaya belajar berbasis humanisme di sekolahnya.

“Ini contoh bahwa humanisme sebagai asas sudah menjadi budaya belajar di SMAMX,” ujar Salim, Selasa (5/5).

Tak hanya itu, SMAMX juga baru saja meraih predikat Sekolah Unggul Nasional pada 4 Mei 2026. Predikat tersebut dinilai menandai semakin diterimanya konsep pendidikan berbasis luas (broad based education) oleh masyarakat.

Saat ini, SMAMX menjadi salah satu pilihan sekolah bagi siswa yang ingin berkembang tidak hanya secara akademik, tetapi juga minat dan bakat. Dalam praktiknya, sekolah mengedepankan pendekatan humanis dengan menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran.

Penampilan orkestra di Grahadi juga menjadi yang keempat kalinya secara berturut-turut dalam upacara Hardiknas. Puluhan siswa SMAMX tampil berkolaborasi dengan siswa dari sekolah negeri untuk menyemarakkan kegiatan tersebut.

Salim berharap nilai-nilai humanisme tidak berhenti pada konsep, tetapi terus diterapkan dalam keseharian pendidikan.