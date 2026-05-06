Wali Kota Surabaya Buka Hotline Lapor Cak Eri, Warga Bisa Adukan Keluhan via WhatsApp

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, resmi membuka layanan hotline 'Lapor Cak Eri' melalui WhatsApp di nomor 0811338884.

Layanan ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan dan aduan secara langsung kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Eri mengatakan, pembukaan hotline tersebut dilatarbelakangi kesadarannya masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelayanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya.

Karena itu, kanal ini diharapkan menjadi sarana pemantauan langsung terhadap efektivitas sistem pengaduan yang telah berjalan.

“Layanan ini untuk memantau sistem yang sudah dibangun, sekaligus memastikan persoalan warga di tingkat kampung tertangani dengan baik,” ujar Eri, Rabu (6/5).

Dia menjelaskan sebelumnya Pemkot Surabaya telah menghadirkan layanan 'Wadul Warga' di Lobi Balai Kota sejak tiga tahun lalu. Dari evaluasi program tersebut, kini dikembangkan konsep '1 ASN 1 RW' guna mempercepat penyelesaian masalah di tingkat wilayah.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Bakal Bangun 2 Rumah Pompa Baru Atasi Banjir di Wilayah Selatan

“Dulu saya membuka Wadul Warga, lalu melakukan evaluasi percepatan penanganan masalah. Dari pengalaman itu, sekarang kami hadirkan program 1 ASN 1 RW agar setiap persoalan bisa ditangani lebih cepat,” jelasnya.

Menurut Eri, melalui konsep Kampung Pancasila, berbagai persoalan di tingkat RW—mulai dari stunting, fasilitas umum, hingga lansia terlantar—dapat dipantau secara menyeluruh sehingga penanganannya lebih tepat sasaran.