4 Hari Pencarian, Korban Terakhir Kapal Tenggelam di Gresik Ditemukan Meninggal

jatim.jpnn.com, GRESIK - Korban terakhir kecelakaan kapal nelayan yang tenggelam di perairan sekitar PLTU Gresik akhirnya ditemukan.

Korban bernama Ajib (55) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi (6/5) sekitar pukul 06.15 WIB. Jasad korban pertama kali terlihat oleh kapal yang melintas, sekitar 5,7 mil laut dari lokasi kejadian.

Kepala Kantor Basarnas Surabaya Nanang Sigit mengatakan tim SAR gabungan langsung bergerak mengevakuasi korban.

“Kapal yang melihat korban kemudian menginformasikan penemuan tersebut dan langsung diaksi oleh Tim SAR Gabungan untuk mengevakuasi korban dan dibawa ke RSUD Ibnu Sina Gresik” ujar Nanang.

Dengan ditemukannya Ajib, operasi pencarian resmi dihentikan.

Sebelumnya, dua anak buah kapal (ABK) dilaporkan hilang dalam insiden kapal nelayan tenggelam pada Sabtu (2/5). Satu korban lain, Halimi (32), lebih dulu ditemukan pada Senin (4/5).

Operasi pencarian berlangsung selama empat hari dengan melibatkan berbagai unsur gabungan, mulai dari Basarnas, BPBD, kepolisian, TNI AL, hingga relawan dan nelayan setempat.

Pada hari kedua dan ketiga, pencarian juga dilakukan melalui pemantauan udara menggunakan helikopter Basarnas.