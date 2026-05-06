Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi-Siang Berawan, Sore-Malam Cerah-Cerah Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Rabu (6/5).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya masih berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Malamnya cerah di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 26-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-15 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.