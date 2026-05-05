WPI Gelar Pameran Properti Global di Surabaya, Tawarkan Investasi 18 Negara

jatim.jpnn.com, SURABAYA - World Property Insight (WPI) menghadirkan pameran properti internasional bertajuk Global Property & Permanent Residence 2026 yang digelar di Galaxy Mall 3 pada 4–10 Mei 2026.

Pameran ini menawarkan berbagai pilihan investasi properti dari 18 negara, mulai dari apartemen, rumah tapak, hingga properti komersial seperti hotel dan resort. Selain itu, pengunjung juga dapat berkonsultasi terkait program residency, second home visa, hingga strategi investasi lintas negara.

Director of Training and Development WPI Charlie Lim mengatakan, tren investasi properti luar negeri meningkat seiring kekhawatiran masyarakat terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

“Banyak orang khawatir nilai uangnya turun, sehingga mencari alternatif investasi yang lebih stabil. Properti menjadi solusi karena selain bisa disewakan, nilainya juga cenderung naik setiap tahun,” ujar Charlie, Selasa (5/5).

Menurut Charlie, dalam dua tahun terakhir, pasar properti luar negeri yang paling diminati investor Indonesia adalah Malaysia dan Australia, disusul Jepang dan sejumlah negara di Eropa seperti Spanyol dan Portugal.

Dia mencontohkan, kenaikan nilai tukar mata uang juga memberi keuntungan tambahan bagi investor.

“Misalnya di Malaysia, nilai ringgit naik dari Rp3.600 ke Rp4.400. Itu saja sudah memberi keuntungan signifikan, belum dari sewa yang bisa mencapai 6–7 persen,” jelasnya.

Meski demikian, dia mengakui investasi properti tetap memiliki risiko, terutama dalam hal administrasi dan pengurusan dokumen lintas negara.