Kebutuhan Kursi Roda JCH Embarkasi Surabaya Meningkat, Didominasi Lansia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebutuhan kursi roda bagi jemaah calon haji (JCH) di Embarkasi Surabaya menunjukkan tren peningkatan, terutama untuk melayani jemaah lanjut usia.

Lonjakan ini mulai terasa sejak kedatangan kloter 26 asal Tuban dan terus berlanjut hingga kloter 50 dari Surabaya.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya As’adul Anam mengungkapkan peningkatan terjadi seiring kedatangan jemaah dari sejumlah daerah di Jawa Timur.

“Jadi, semenjak dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, kemudian Surabaya (tiba di Asrama Haji). Ini lonjakan kursi roda cukup banyak,” ujar Anam, Selasa (5/5).

Dia menjelaskan kebutuhan kursi roda yang biasanya berkisar 10–11 unit per hari kini meningkat menjadi 15–20 unit. Kondisi ini mendorong pihak PPIH untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terkait faktor penyebabnya.

“Apakah ada faktor penyakit yang kemudian menyebabkan beberapa jemaah itu sudah pakai kursi roda atau seperti apa kita akan mengkategorikan dengan pihak kesehatan nanti,” kata dia.

Meski jumlah pengguna meningkat, Anam memastikan mayoritas jemaah yang menggunakan kursi roda masih memiliki kemampuan berdiri dan melakukan aktivitas ringan secara mandiri.

“Nah, itu menunjukkan jemaah yang masih bisa berdiri ini minimal mereka ke kamar kecil dan sebagainya masih bisa dilakukan, tidak merepotkan yang mendampingi seperti itu,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)