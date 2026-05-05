Gudang SD Muhammadiyah 10 Surabaya Kebakaran, Siswa Dievakuasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran terjadi di gudang lantai empat SD Muhammadiyah 10 Surabaya, Jalan Sidoyoso IX, Kecamatan Simokerto, Selasa (5/5) sore.

Api dilaporkan muncul sekitar pukul 15.00 WIB dan membakar tumpukan kardus berisi buku serta, barang tak terpakai lainnya.

Komandan Regu Rayon II Kenjeran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya Ahmad Dwi Saputra mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

“Kesulitannya karena lokasi di lantai empat, jadi kami harus mengulur selang cukup panjang dengan tekanan tinggi,” ujar Dwi di lokasi.

Dwi menyebut luas area yang terbakar sekitar 4 x 5 meter. Kepulan asap tebal sempat terlihat membumbung ke udara.

Pihak sekolah langsung mengevakuasi siswa begitu mengetahui adanya api dan asap.

"Dari pihak Yayasan, begitu mengetahui api serta asap tebal yang muncul mereka inisiatif langsung mengevakuasi semuanya (siswa-siswi)," jelas dia.

Petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api setelah berjibaku selama sekitar 30 menit.

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.