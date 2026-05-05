JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Gudang SD Muhammadiyah 10 Surabaya Kebakaran, Siswa Dievakuasi

Gudang SD Muhammadiyah 10 Surabaya Kebakaran, Siswa Dievakuasi

Selasa, 05 Mei 2026 – 18:10 WIB
Gudang SD Muhammadiyah 10 Surabaya Kebakaran, Siswa Dievakuasi - JPNN.com Jatim
Petugas DPKP Surabaya saat melakukan pembasahan gudang SD Muhammadiyah 10 Surabaya di lantai 4 yang kebakaran. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran terjadi di gudang lantai empat SD Muhammadiyah 10 Surabaya, Jalan Sidoyoso IX, Kecamatan Simokerto, Selasa (5/5) sore.

Api dilaporkan muncul sekitar pukul 15.00 WIB dan membakar tumpukan kardus berisi buku serta, barang tak terpakai lainnya.

Komandan Regu Rayon II Kenjeran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya Ahmad Dwi Saputra mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Baca Juga:

“Kesulitannya karena lokasi di lantai empat, jadi kami harus mengulur selang cukup panjang dengan tekanan tinggi,” ujar Dwi di lokasi.

Dwi menyebut luas area yang terbakar sekitar 4 x 5 meter. Kepulan asap tebal sempat terlihat membumbung ke udara.

Pihak sekolah langsung mengevakuasi siswa begitu mengetahui adanya api dan asap.

Baca Juga:

"Dari pihak Yayasan, begitu mengetahui api serta asap tebal yang muncul mereka inisiatif langsung mengevakuasi semuanya (siswa-siswi)," jelas dia.

Petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api setelah berjibaku selama sekitar 30 menit.
Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Gudang SD Muhammadiyah 10 Surabaya terbakar di lantai empat. Api berhasil dipadamkan, tidak ada korban jiwa.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   SD Muhammadiyah 10 surabaya kebakaran sekolah sekolah kebakaran DPKP Surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU