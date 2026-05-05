Kemenag Pacitan Buka Suara soal Video Jemaah Haji Tersesat

jatim.jpnn.com, PACITAN - Isu jamaah calon haji (JCH) asal Pacitan tersesat di Makkah dipastikan tidak benar.

Plt Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Pacitan Marjuni menegaskan kabar dalam video viral tersebut hoaks.

“Jemaah calon haji dan kloter dari Pacitan tidak ada nama seperti yang disebut dalam video tersebut,” ujar Marjuni, Senin (4/5).

Marjuni mengatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan data jamaah dan memastikan tidak ada identitas yang sesuai dengan informasi yang beredar.

“Bisa jadi yang bersangkutan berasal dari Pacitan, tetapi mendaftar dan berangkat dari daerah lain,” katanya.

Menurut dia, jamaah calon haji Pacitan yang tergabung dalam kloter embarkasi Surabaya saat ini masih berada di Madinah dan belum bergerak ke Makkah.

“Mereka masih menjalankan ibadah di sekitar Masjid Nabawi dan dalam kondisi sehat,” ujarnya.

