Waspada! Cuaca Panas Akibat El Nino Bisa Picu Heat Stroke, Ini Cara Pencegahannya

jatim.jpnn.com, MALANG - Dinas Kesehatan Kota Malang mengingatkan masyarakat mewaspadai risiko heat stroke akibat peningkatan suhu udara selama fenomena El Nino.

Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif mengatakan suhu panas ekstrem berpotensi memicu kondisi medis serius tersebut.

"El Nino ini suhu akan meningkatkan sehingga masyarakat perlu mewaspadai heat stroke yang biasa terjadi di Arab Saudi waktu masa haji tetapi ini potensinya sudah ada juga di Indonesia," ujar Husnul, Senin (4/5).

Dia mengimbau masyarakat lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada jam rawan. Usahakan aktivitas di luar dilakukan sebelum pukul 10.00 WIB.

Bagi warga yang tetap harus beraktivitas di luar, disarankan menggunakan pelindung seperti payung agar terhindar dari paparan langsung sinar matahari.

Selain itu, masyarakat diminta menjaga asupan cairan tubuh dengan mengonsumsi air mineral minimal 2,5 hingga 3 liter per hari, meski tidak merasa haus.

Husnul menjelaskan dehidrasi yang terjadi saat cuaca panas dapat meningkatkan risiko heat stroke.

"Penguapan cairan tubuh bisa melalui keringat maupun saat buang air kecil," jelasnya.