JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Waspada! Cuaca Panas Akibat El Nino Bisa Picu Heat Stroke, Ini Cara Pencegahannya

Waspada! Cuaca Panas Akibat El Nino Bisa Picu Heat Stroke, Ini Cara Pencegahannya

Selasa, 05 Mei 2026 – 11:06 WIB
Waspada! Cuaca Panas Akibat El Nino Bisa Picu Heat Stroke, Ini Cara Pencegahannya - JPNN.com Jatim
Ilustrasi - Warga menutupi kepalanya dengan jaket saat cuaca terik di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap fenomena cuaca panas yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia disebabkan posisi gerak semu matahari yang pada Oktober berada di selatan ekuator dengan suhu maksimal 36,7 derajat celsius, dan diprakirakan akan terjadi hingga November 2025. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/rwa.

jatim.jpnn.com, MALANG - Dinas Kesehatan Kota Malang mengingatkan masyarakat mewaspadai risiko heat stroke akibat peningkatan suhu udara selama fenomena El Nino.

Kepala Dinkes Kota Malang Husnul Muarif mengatakan suhu panas ekstrem berpotensi memicu kondisi medis serius tersebut.

"El Nino ini suhu akan meningkatkan sehingga masyarakat perlu mewaspadai heat stroke yang biasa terjadi di Arab Saudi waktu masa haji tetapi ini potensinya sudah ada juga di Indonesia," ujar Husnul, Senin (4/5).

Baca Juga:

Dia mengimbau masyarakat lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama pada jam rawan. Usahakan aktivitas di luar dilakukan sebelum pukul 10.00 WIB.

Bagi warga yang tetap harus beraktivitas di luar, disarankan menggunakan pelindung seperti payung agar terhindar dari paparan langsung sinar matahari.

Selain itu, masyarakat diminta menjaga asupan cairan tubuh dengan mengonsumsi air mineral minimal 2,5 hingga 3 liter per hari, meski tidak merasa haus.

Baca Juga:

Husnul menjelaskan dehidrasi yang terjadi saat cuaca panas dapat meningkatkan risiko heat stroke.

"Penguapan cairan tubuh bisa melalui keringat maupun saat buang air kecil," jelasnya.

Dinkes Malang mengingatkan risiko heat stroke akibat cuaca panas El Nino. Masyarakat diminta waspada dan cukup minum.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   heat stroke cuaca panas cuaca di malang bahaya heat stroke el nino cara mencegah dehidrasi Dinkes Malang penyakit akibat panas panas ekstrem

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU